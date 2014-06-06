Поезд из Киева в Черновцы пустят через Молдову

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») изменила маршрут поезда №118/117 сообщением Черновцы – Киев, и, начиная с 7 июня 2014 года, поезд будет курсировать через территорию Молдовы, благодаря чему время в пути сократится более чем на полтора часа, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, изменение маршрута состоялось благодаря внесению изменений в соглашение между правительствами Украины и Молдовы о деятельности железнодорожного транспорта, которое предполагает упрощение условий транзитных перевозок между странами, в частности, отмену государственного контроля транзитного железнодорожного транспорта в пунктах пропуска при пересечении украинско-молдавской государственной границы.

По данным пресс-службы, поезд будет курсировать в обоих направлениях без остановок по территории Молдовы, поскольку погранично-таможенные операции проводиться не будут. Из Черновцов поезд № 118/117 будет отправляться в 19:55 и прибывать в столицу в 08:05. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:42 и прибывать в Черновцы в 6:31. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Гречаны, Хмельницкий, Винница, Козятин-1 и Фастов-1.

"Таким образом, поезд Черновцы-Киев ускорится в направлении Черновцов на 1 час и 46 мин., а в направлении Киева - на 1 час и 35 мин. Также будет увеличена схема поезда с 14 вагонов до 16, а это дополнительно около 100 мест в одну сторону", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада ратифицировала протокол об изменениях в Соглашение с Молдовой о деятельности железнодорожного транспорта.

Ранее время в пути поезда № 117/118 сообщением Киев - Черновцы составляло 13 часов и 35 мин.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта предусматривает упрощение движения поездов во время пересечения украинско-молдавской государственной границы в части безостановочного движения через определенные пункты пропуска транзитных поездов, для которых первоначальный пункт отправления и пункт назначения расположены на территории одного и того же государства.

В ноябре 2013 года Украина и Молдова с целью упрощения условий транзитных перевозок договорились об отмене государственного контроля транзитного железнодорожного транспорта в пунктах пропуска при пересечении границ.

В феврале 2014 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде упростить прохождение украинско-молдавской границы транзитными поездами, а также упростить процедуру пересечения железнодорожниками украинско-словацкой границы во время выполнения ими служебных обязанностей.

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Справка УНИАН. Соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта было заключено 20 марта 1993 года.