Глава «Укрзализныци» обсудил в Вильнюсе развитие международных перевозок

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Борис Остапюк в ходе международном форума железнодорожников, стартовавшего 5 июня 2014 года в Вильнюсе (Литовская республика), обсудил с представителями железных дорог из 25 стран-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) ряд актуальных вопросов транспортной политики, в частности, основные направления развития международного транспортного коридора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«5 июня в Вильнюсе (Литовская республика) открылась сорок вторая сессия Совещания Министров ОСЖД (Организации сотрудничества железных дорог). В международном форуме железнодорожников участвует украинская делегация во главе с генеральным директором "Укрзализныци" Борисом Остапюком», - сказано в сообщении.

В частности, в рамках мероприятия состоятся встречи генеральных директоров или их уполномоченных представителей железных дорог из 25 стран-членов ОСЖД, а также наблюдателей и представителей присоединенных предприятий, деятельность которых связана с железнодорожным транспортом.

"Специалисты "Укрзализныци" активно участвуют в работе ОСЖД и являются ведущими исполнителями и разработчиками многих нормативных документов по международному транспортному праву и тарифной политике в сегменте грузовых и пассажирских перевозок в международном сообщении", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно сообщению, представители железных дорог обсуждают на форуме стратегию развития международного железнодорожного транспортного коридора, тарифы на транзитные перевозки, правила пользования грузовыми вагонами в международном сообщении.

Также в секторе пассажирских перевозок рассматривались вопросы согласования расписания и схем формирования международных пассажирских поездов; прорабатывалась система резервирования мест, справочно-информационного обслуживания пассажиров, а также предоставления услуг и взаиморасчетов за перевозки.

В пресс-службе подчеркнули, что решения, принятые в ходе сессии Совещания Министров Организации сотрудничества железных дорог, послужат дальнейшему совершенствованию железнодорожных перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении.

Справка УНИАН. Членами ОСЖД являются транспортные министерства и центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом 27 стран. Согласно Положению об ОСЖД, возможны другие формы участия в Организации сотрудничества железных дорог - в качестве наблюдателей (для министерств или железных дорог) или в качестве присоединенного предприятия (для фирм и организаций, деятельность которых связана с железнодорожным транспортом).