Поезда в направлении Донецка и Луганска курсируют по графику

Поезда формирования Южной железной дороги (ЮЖД) в направлении Донецка и Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, курсируют в штатном режиме, согласно установленному графику движения, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в направлении Донецка открыта предварительная продажа билетов до 14 июня на поезда: №785 Харьков - Донецк, №789 Харьков - Донецк, № 321 Харьков – Мариуполь. А в направлении Луганска также открыта предпродажа билетов до 14 июня на поезд № 787 Харьков - Луганск.

Кроме того, открыта предварительная продажа билетов на дополнительно назначенный "Укрзализныцей" поезд формирования Южной железной дороги №701 Харьков - Сватово.

Кроме того, Южная магистраль предлагает пассажирам воспользоваться транзитными поездами: №126 Киев - Луганск, №9 Москва - Донецк, №77 Москва - Мариуполь, №143 Санкт-Петербург - Донецк, №384 Гродно - Мариуполь.

Как сообщал УНИАН, на даты после 15 июня «Укрзализныця» начнет открывать предварительную продажу билетов на поезда в Донецкую и Луганскую области с конца следующей недели.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Читайте такжеНа маршрут Киев-Харьков к Троице пустят дополнительный Hyundai

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет свыше 3000 км, развернутая длина главных путей – свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное соединение региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.