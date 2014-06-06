«Укрзализныця» назначила главу Приднепровской железной дороги

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила исполняющим обязанности начальника Приднепровской железной дороги (ПЖД) Юрия Тищенко, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя ПЖД.

Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение о назначении нового главы Приднепровской магистрали закреплено приказом «Укрзализныци» № 712/ОС от 3 июня 2014 года.

«С 4 июня 2014 года на Тищенко Юрия Григорьевича возложено исполнение обязанностей начальника государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» согласно приказу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины от 3 июня 2014 года № 712/ОС» - отмечается в сообщении.

Тищенко с 2012 года занимал должность главного инженера – первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги, с 2011 года – должность главного инженера дороги, с 2003 года – должность начальника Днепропетровской дирекции железнодорожных перевозок, входящей в состав Приднепровской магистрали.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров Украины уволил с должности начальника Южной железной дороги Александра Филатова и с должности начальника Приднепровской железной дороги Игоря Гладких.

4 июня 2014 года «Укрзализныця» назначила исполняющим обязанности начальника Южной железной дороги Николая Уманца, ранее занимавшего должность первого заместителя главы ЮЖД.

Справка УНИАН. В сферу управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.