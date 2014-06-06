Кабмин смог продать на аукционе 8 из 73 своих автомобилей за 1,65 млн гривень

Кабинет министров Украины реализовал на аукционе-продаже автомобилей 8 из 73 правительственных машин за 1,65 млн грн, сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

"Продали восемь автомобилей сегодня", - сказал Семерак на брифинге в Доме правительства.

При этом министр отметил, что реально бюджет получит около 2 млн грн, так как в стоимость автомобилей не был включен налог на добавленную стоимость.

По его словам, до последнего момента на аукцион был зарегистрирован всего один участник, но за считанные дни до начала торгов заявки на участие подали еще 25 человек.

Семерак подчеркнул, что госбюджет получит выгоду не только от продажи автомобилей, но и от экономии средств, запланированных на обслуживание этих автомобилей.

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Министр также рассказал, почему реализуемые автомобили при нормальном состоянии имели "фантастически" большой пробег.

"Раньше власть "шиковала" и подавляющее большинство автомобилей не имели лимита ежедневного использования топлива. Сколько заливалось в бак - столько они и списывали. А для того, чтобы списать этот бензин, были установлены специальные моторчики, которые накручивали пробег", - сообщил Семерак.

Он также сообщил, что Кабмин организует повторный аукцион с более широкой информационной кампанией для 65 не проданных автомобилей в течении двух недель.