«Укрзализныця» купила «военные» облигации в поддержку украинской армии
«Укрзализныця» приобрела государственные ценные бумаги, которые 21 мая этого года начал продавать «Ощадбанк».
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") приобрела через учреждения государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные», средства от реализации которых будут направлены на нужды украинской армии, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«Учитывая чрезвычайно напряженную ситуацию в Восточном регионе Украины и необходимость финансовой поддержки украинской армии, которая защищает территориальную целостность нашего государства, менеджмент «Укрзализныци» приобрел государственные ценные бумаги, которые 21 мая этого года начал продавать «Ощадбанк». Речь идет о казначейских обязательствах «Военные» серии В номинальной стоимостью 1000 гривен, средства от реализации которых будут направлены на поддержку украинской армии», - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, железнодорожники всегда оказывали помощь и по ликвидации аварии на ЧАЭС, и по преодолению последствий катастрофы в Алчевске, а также стихийных бедствий на Западной Украине, а в этот раз оказывают материальную поддержку украинским военным.
Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн для физических лиц.
«Ощабанк» начал продажу казначейских обязательств “Военные” населению с 21 мая. «Военные» казначейские обязательства выпущены Министерством финансов Украины на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 1000 грн, с процентной ставкой 7% годовых и выплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 35 грн. Общий объем выпуска этих ценных бумаг составляет 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.
Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.
Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.