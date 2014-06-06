«Укрзализныця» купила «военные» облигации в поддержку украинской армии

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") приобрела через учреждения государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные», средства от реализации которых будут направлены на нужды украинской армии, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Учитывая чрезвычайно напряженную ситуацию в Восточном регионе Украины и необходимость финансовой поддержки украинской армии, которая защищает территориальную целостность нашего государства, менеджмент «Укрзализныци» приобрел государственные ценные бумаги, которые 21 мая этого года начал продавать «Ощадбанк». Речь идет о казначейских обязательствах «Военные» серии В номинальной стоимостью 1000 гривен, средства от реализации которых будут направлены на поддержку украинской армии», - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, железнодорожники всегда оказывали помощь и по ликвидации аварии на ЧАЭС, и по преодолению последствий катастрофы в Алчевске, а также стихийных бедствий на Западной Украине, а в этот раз оказывают материальную поддержку украинским военным.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн для физических лиц.

«Ощабанк» начал продажу казначейских обязательств “Военные” населению с 21 мая. «Военные» казначейские обязательства выпущены Министерством финансов Украины на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 1000 грн, с процентной ставкой 7% годовых и выплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 35 грн. Общий объем выпуска этих ценных бумаг составляет 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.