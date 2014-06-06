"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Киев из Донецка и Луганска

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (вывоза пассажиров из Луганской и Донецкой областей, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, назначила на 6 июня 2014 года дополнительные поезда №564 Луганск - Киев и №565 Донецк - Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно сообщению, сегодня поезд №564 по маршруту Луганск - Киев отправится в рейс из Луганска в 21:24 и прибудет в столицу на следующий день в 14:26. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Коммунарск, Дебальцево, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Красноармейск, Днепропетровск, Знаменка, им. Т. Шевченко и Мироновка.

Поезд №565 по маршруту Донецк - Киев отправится в рейс из Донецка в 20:23 и прибудет в Киев в 10:57. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Красноармейск, Межевая, Просяная, Днепропетровск, Знаменка, им. Т. Шевченко и Мироновка.

«Также сейчас «Укрзализныця" прорабатывает вопрос назначения вышеуказанных поездов на 7 и на 8 июня", - подчеркивают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессу прибыл специально сформированный «Укрзализныцей» дополнительный поезд №525/526 Луганск - Одесса для перевозки около 500 детей-сирот из Луганска; а также графиковый поезд №91/92 Луганск-Одесса с сотней детей-сирот и детей-инвалидов.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

Донецкая железная дорога 29 мая и 3 июня 2014 года перевезла в Симферополь 416 детей из Славянска и Краматорска.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.