На новый поезд Нyundai Киев - Львов - Трускавец продали уже 1700 билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в период с 1 по 6 июня 2014 года реализовала 1700 билетов на скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по новому маршруту Киев – Львов – Трускавец, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Новый скоростной поезд «Интерсити+» № 741/742 сообщением Киев-Пассажирский – Львов – Трускавец приобретает популярность среди пассажиров. За 5 дней курсирования, с 1 по 6 июня, этим поездом воспользовались 1700 пассажиров. Наибольшая населенность поезда из столицы была сегодня (6 июня – УНИАН) – 25%, а на обратном маршруте – 2 июня, 69%», – сказано в сообщении.

Украинская железнодорожная скоростная компания, являющаяся оператором скоростных поездов, отмечает, что расписание этого поезда идеально подходит для бизнесменов, которые направляются к деловому центру Западной Украины, поскольку время между прибытием поезда во Львов и его обратной отправкой составляет более 6 часов, что является достаточным периодом для проведения или участия в бизнес-мероприятиях. Также расписание поезда удобно для проведения уик-энда во Львове.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов, 6 мая вернула еще один поезд на маршрут Дарница – Киев – Львов, 15 мая – поезд Киев – Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев – Харьков, 1 июня – поезд Киев – Запорожье – Киев. Кроме того, с 1 июня «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов до Трускавца.

Также «Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменила нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории начинается с цифры 7, вторая же цифра означает направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

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Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодняшний день УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.