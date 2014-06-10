Приднепровская железная дорога подготовила к лету 28 вокзалов

Согласно сообщению, железнодорожники выполнили текущий ремонт на 28 вокзалах Приднепровской магистрали, в частности, Днепропетровск-Южный, Синельниково-1, Днепродзержинск-Пассажирский, Кривой Рог-Главный, Запорожье-2, Пологи, Мелипотоль и другие.

Также ПЖД отремонтировала 28 пассажирских платформ на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на службу строительно-монтажных работ и гражданских сооружений ПЖД, сейчас ее специалисты выполняют капитальный ремонт низкой пассажирской платформы на 159 км перегона Новомосковск - Орловщина.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога подготовила к летнему сезону 610 пассажирских вагонов, из которых 191 вагон – с системами кондиционирования воздуха.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период подготовила 4403 пассажирских вагона.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.