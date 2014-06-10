Прокуратура выявила в «Укравтодоре» нарушений на 133 млн гривень

По результатам проверок соблюдения законодательства подразделениями «Укравтодора» прокуратура выявила нарушения на 133 млн гривень, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что Генпрокуратура внесла представление председателю Государственного агентства автомобильных дорог Украины на устранение нарушений, выявленных в ходе прокурорских проверок соблюдения территориальными подразделениями «Укравтодора» законодательства при закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

В ходе указанных проверок выявлены нарушения законодательства по осуществлению государственных закупок при проведении предприятиями и учреждениями государственных закупок, по расходованию бюджетных средств в сфере автодорожного комплекса.

По их результатам органами прокуратуры в сфере транспорта в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении 46 уголовных преступлений, сумма причиненного ущерба по которым составляет почти 133 млн грн.

В частности, нередки нарушения требований законодательства о допуске к участию в закупке субъектов хозяйствования, предложения которых не соответствуют условиям конкурсных торгов.

Так, прокурорами Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей установлено, что, несмотря на несоответствие предложений участников закупок тендерной документации, должностными лицами служб автомобильных дорог в этих областях ряд закупок не отменен.

Также установлены системные нарушения требований закона в части запрета изменения существенных условий договора о закупке после его подписания.

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Вышеупомянутые нарушения приводят к неправомерному выбору победителей торгов, заключению с ними договоров о закупке товаров и услуг, которые не отвечают техническим характеристикам, и завышению цен на закупки.

Кроме этого, вопреки требованиям Закона Украины «Об автомобильных дорогах» должностными лицами органов государственного управления автомобильными дорогами надлежащий контроль над целевым использованием бюджетных средств не осуществляется.