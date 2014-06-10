На Донбассе открыли продажу билетов на все поезда, кроме Крыма и Москвы

Донецкая железная дорога (ДЖД) 10 июня 2014 года возобновила предварительную продажу билетов на 17 пассажирских поездов дальнего следования из 22 поездов, курсирующих с 16 июня, продажа на которые ранее была закрыта в связи с корректировкой графика движения на участке пути Красноармейск – Чаплино – Синельниково – Павлоград – Лозовая. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

«С сегодняшнего дня, 10 июня 2014 года, открыта предварительная продажа проездных документов дальнего следования в Киев, Львов, Одессу, Харьков, Днепропетровск и другие направления, за исключением московского и крымского направлений», - сказано в сообщении.

В частности, остается закрытой предпродажа на следующие поезда: №10/9 Донецк – Москва, №78/77 Мариуполь – Москва, №47/48 Донецк – Севастополь, №342/341 Луганск – Симферополь, №27/28 Кисловодск – Москва.

«В ближайшее время будет открыта предварительная продажа билетов в московском и крымском направлениях», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее ДЖД в связи корректировкой графика движения на участке пути Красноармейск – Чаплино – Синельниково – Павлоград – Лозовая с 16 июня 2014 года временно закрыла предварительную продажу билетов в обоих направлениях (с учетом прицепных и беспересадочных вагонов) на 22 пассажирских поезда в дальнем сообщении.

«Укрзализныця» разрабатывает новый график движения для всех поездов, курсирующих на востоке страны, а также вносит изменения в автоматизированную систему продажи билетов.

Движение на участке пути Сватово – Лисичанск (Луганская обл.) по-прежнему остается закрытым с 22 мая в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич – Рубежное.

В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.

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Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.