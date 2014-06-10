Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотивов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2014 года увеличила среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1% - до 489 км, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 1,7%.

При этом среднесуточная продуктивность локомотива увеличилась по сравнению с плановым показателем на 0,7% - до 1,36 млн т/км брутто.

В то же время, ПЖД ускорила оборот груженого вагона к показателю за аналогичный период 2013 года на 0,21 суток - до 1,48 суток, а оборот грузового вагона - на 0,47 суток, до 3,77 суток.

Кроме того, простой вагона под одной грузовой операцией сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 1,13 часа - до 60,49 часа, а простой грузового вагона на одной технической станции - на 0,59 часа, до 7,66 часа.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-мае 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,2% - до 513 км.

Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 480 км.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.