В автобусах и маршрутках установят кассовые аппараты

В автотранспортных средствах, задействованных в пассажирских перевозках, установят кассовые аппараты, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Максима Бурбака.

"Не должно быть разделения на легалов и нелегалов. Поэтому принято совместное решение об установке в автобусах кассовых аппаратов для печати фискальных чеков, чтобы не было теневых перевозок", - цитирует пресс-служба министра.

В сообщении сказано, что Мининфраструктуры предложит изменения по обязательной установке в транспорте кассовых аппаратов в законодательство.

Вместе с тем, министерство намерено внедрить систему допуска к работе на рынке пассажирских автоперевозок. От автоперевозчиков будут требовать финансовой обеспеченности, профессиональной компетентности и добропорядочности.

По словам Бурбака, после внедрения кассовых аппаратов и системы допуска автоперевозчиков к работе будут сняты ограничения на осуществление межобластных рейсов, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для решения остальных проблем сферы внутренних пассажирских автоперевозок будет создана рабочая группа из специалистов Мининфраструктуры, Укртрансинспекции, народных депутатов и представителей автоперевозчиков.

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Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. глава государственной инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) Валерий Черненкоозвучил статистику украинского теневого рынка перевозок. По его словам, рынок услуг такси почти на 95% находится в тени, рынок пассажирских перевозок – почти на 70%, грузовых – почти на 50%.

Напомним, сегодня, 10 июня, около 150 перевозчиков пикетировали здание Кабинета министров, требуя отменить постановления, которые, по их словам, мешают им работать.







Как объяснили пикетирующие, они требуют от правительства отменить постановления, согласно которым предприниматели, предоставляющие услуги по нерегулярным перевозкам, могут осуществлять поездку по одному маршруту лишь дважды в неделю.

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Кроме того, законодательство требует, чтобы каждый владелец маршрута за два дня предупреждал транспортную инспекцию о том, что он должен осуществить перевозку по такому-то маршруту. В случае нарушения данных правил транспортная инспекция штрафует перевозчиков или даже отбирает лицензию на перевозку. Пикетирующие утверждают, что данные требования делают их бизнес неконкурентоспособным и требуют отменить эти постановления Кабмина.

Министр Бурбак встретился с перевозчиками и предложил им реформу отрасли.