"Укравтодор" получил нового руководителя

Кабмин 4 июня перевел главу «Укравтодора» Александра Малина на должность первого заместителя министра инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины назначило главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Сергея Пидгайного, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства. "Распоряжением Кабинета министров Украины от 04.06.2014 № 541-р Сергей Пидгайный назначен председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, до этого назначения Пидгайный занимал должность заместителя главы "Укравтодора", с которой был уволен четвертого июня. Читайте также"Укравтодор" подсчитал, сколько ям на украинских дорогах Как сообщал УНИАН, четвертого июня Кабинет министров Украины перевел главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Александра Малина на должность первого заместителя министра инфраструктуры. Читайте такжеВсемирный банк поможет финансировать строительство дорог вокруг Киева

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