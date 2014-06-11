На 11 июня назначен дополнительный поезд Донецк–Киев–Ясиноватая

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с увеличением пассажиропотока назначила на 11 июня 2014 года дополнительный поезд №566/565 сообщением Донецк–Киев–Ясиноватая, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №566/565 сообщением Донецк–Киев–Ясиноватая отправится 11 июня из Донецка в 20:23 и прибудет в столицу 12 июня в 10:57. В этот же день поезд отправится из Киева в 12:54 и прибудет в Ясиноватую (Донецкая область) в 01:45.

Поезд состоит из 14 вагонов: 9 плацкартных и 5 купейных.

В пресс-службе напомнили, что в киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в целях обеспечения вывоза пассажиров из Луганской и Донецкой областей, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, назначила на 6 июня 2014 года дополнительные поезда №564 Луганск - Киев и №565 Донецк - Киев.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехали 15 тыс. граждан.