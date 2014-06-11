Приднепровская ж/д за пять месяцев отремонтировала 3,8 тыс. грузовых вагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2014 года отремонтировала 3771 грузовой вагон в специализированных вагоноремонтных депо, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, железнодорожники капитально отремонтировали 82 вагона, остальные 3689 вагонов прошли деповский ремонт.

По данным пресс-службы, только в апреле ПЖД отремонтировала 814 грузовых вагонов, из них 801 вагон прошел деповский ремонт, 13 - капитальный.

В январе-мае текущего года в вагонном депо Батуринская отремонтировано 699 вагонов, в депо Нижнеднепровск-Узел – 715 вагонов, Мудреная – 603, Джанкой – 347, Пологи – 520, Мелитополь – 378, Пятихатки – 369, Верховцево – 92, Запорожье-Левое – 35.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2014 года отремонтировала 2957 грузовых вагонов.

В специализированных вагоноремонтных депо ПЖД в 2013 году было отремонтировано 11,8 тыс. грузовых вагонов.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

