Билеты на поезда из Крыма на материковую Украину подорожали в 7 раз

С 10 июня в Крыму продажу билетов на поезда осуществляет ОАО «Российские железные дороги», а стоимость билетов на материковую Украину возросла в 4-7 раз, сообщает «Центр журналистских расследований».

Так, билет на фирменный 12-й поезд сообщением «Симферополь-Киев» стоит 4 тысячи 894 рубля 40 копеек, что по курсу 3,0 равно приблизительно 1631 грн. Ранее стоимость билета составляла порядка 380 гривен.

Билет из Запорожья в Симферополь в крымских кассах РЖД теперь продают по 2 тысячи 369 рублей 40 копеек, или 790 гривен. Ранее его стоимость не превышала ста гривен.

В кассах поясняют, что повышение цен связано с переходом на международные тарифы РЖД. Качество вагонов и обслуживания остается прежним.