Дополнительный Hyundai по маршруту Киев-Харьков пустят с 13 июня

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, в связи с увеличением пассажиропотока назначило дополнительный модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem №724/723 по маршруту Киев-Харьков-Киев, который будет курсировать с 13 июня 2014 года по пятницам и воскресеньям.

Читайте такжеНа новый поезд Нyundai Киев - Львов - Трускавец продали уже 1700 билетов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, данный поезд является шестым из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

«В связи с увеличением пассажиропотока по маршруту Киев-Харьков-Киев с 13 июня 2014 года Украинская железнодорожная скоростная компания назначила дополнительный поезд «Интерсити+», который будет курсировать по пятницам и воскресеньям», - говорится в сообщении.

В частности, поезд №724/723 сообщением Киев-Харьков-Киев будет отправляться из столицы в 13:36 и прибывать в Харьков в 18:11. В обратном направлении поезд будет отправляться из Харькова в 13:16 и прибывать в столицу в 17:53.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

«Украинская железнодорожная скоростная постоянно анализирует пассажиропоток и адаптирует график движения скоростных поездов для максимального удовлетворения потребностей пассажиров», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания» 6 и 9 июня 2014 года вернула еще один модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" на маршрут Киев-Харьков-Киев - шестой из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

«Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев-Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов; 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница-Киев-Львов, 15 мая – поезд Киев-Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев-Харьков, 1 июня – поезд Киев-Запорожье-Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда №741/742 Киев-Львов до Трускавца.

График модернизации скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов Hyundai Rotem выполняется в полном объеме. В настоящее время продолжается модернизация еще четырех электропоездов, и до конца июля 2014 года все десять единиц подвижного состава будут введены в эксплуатацию.

Также «Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменила нумерацию скоростных поездов "Интерсити+", в частности, нумерация всех поездов данной категории начинается с цифры 7, вторая же цифра означает направление: цифра 1 – донецкое направление, 2 – харьковское, 3 – днепропетровское, 4 – львовское.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года и оперирующее 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.