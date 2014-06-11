«Укрзализныця» приобрела «военные» облигации на 35 тыс. гривень

Руководство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 6 июня 2014 года приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на общую сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых будут направлены на нужды украинской армии, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«6 июня руководители «Укрзализныци» во главе с генеральным директором Борисом Остапюком в столичном отделении «Ощадбанка» приобрели казначейские обязательства «Военные». Таким образом, менеджмент «Укрзализныци» стал участником общенациональной патриотической кампании по поддержке Вооруженных Сил Украины. Общая сумма уплаченных железнодорожниками средств за приобретение сертификатов составила 35 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц.

«Ощадбанк» начал продажу казначейских обязательств “Военные” населению с 21 мая. «Военные» казначейские обязательства выпущены Министерством финансов Украины на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 1000 грн, с процентной ставкой 7% годовых и выплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 35 грн. Общий объем выпуска этих ценных бумаг составляет 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов. Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, учреждения государственного «Ощадбанка» за 18 дней - с 21 мая по 6 июня 2014 года - продали «военных» облигаций на сумму 12,2 млн грн.

Особенно активно казначейские обязательства покупали жители Киева и области, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Сумской областей.