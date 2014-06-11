Железнодорожники за два дня вывезут в Крым 175 детей из Донецка и Луганска

Донецкая железная дорога (ДЖД) в целях обеспечения вывоза пассажиров из Луганска и Донецка, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, планирует 12 и 13 июня перевезти из региона 175 детей в Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, 12 июня 2014 года ДЖД намерена перевезти 52 детей в составе графикового поезда №47 сообщением Донецк—Севастополь за счет включения в состав поезда дополнительных вагонов, а также 13 июня перевезти 123 ребенка в составе поезда №342 сообщением Луганск — Симферополь на отдых в международный детский центр «Артек».

«Донецкая железная дорога активно выполняет групповые заявки по перевозке детей… Всего за май 2014 года Донецкая железная дорога обеспечила 56 групповых заявок на 2790 человек, 1344 из них — дети. За 10 дней текущего месяца — 31 групповую заявку на 2843 человека, из них 1240 — дети», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что ДЖД принимает все возможные меры для обеспечения безопасной перевозки жителей Донбасса. Так, все пассажирские поезда формирования Донецкой магистрали курсируют максимальной протяженностью маршрута.

«К каждому графиковому поезду без исключения ежедневно дополнительно включается по 2-3 вагона, чтобы максимально удовлетворить потребность пассажиров. Кроме этого, формируются дополнительные поезда в популярных направлениях», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессу прибыл специально сформированный «Укрзализныцей» дополнительный поезд №525/526 Луганск – Одесса, который привез около 500 детей-сирот из Луганска; а также графиковый поезд №91/92 Луганск-Одесса с сотней детей-сирот и детей-инвалидов.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

Донецкая железная дорога 29 мая и 3 июня 2014 года перевезла в Симферополь 416 детей из Славянска и Краматорска.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.