Одесская железная дорога за 5 месяцев зафиксировала 5 ДТП на переездах

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-мае 2014 года зафиксировала 5 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период на переездах ОЖД дежурные работники зафиксировали 57 случаев нарушений правил дорожного движения, из них 38 случаев объездов шлагбаумов, вследствие чего было повреждено 6 шлагбаумов, а также 19 случаев проезда автотранспортных средств на запрещающие сигналы светофора.

«Все ДТП вызваны нарушением водителями правил дорожного движения, в частности, произошли из-за выезда на переезды при запрещающих показаниях сигналов переездной сигнализации (светофорной и звуковой)… Четыре случая ДТП произошли в пределах Одесской области, еще один - в Черкасской», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 происшествия произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн - на их содержание.

Справка УНИАН. На Одесской железной дороге насчитывается 737 железнодорожных переездов, из них - 194 с дежурным работником, в том числе 57 переездов оборудованы четырьмя шлагбаумами, 543 - без дежурного работника (435 оборудованы устройствами переездной сигнализации). Из общего количества переездов на 391 осуществляется автобусное движение (147 - с дежурным работником и 244 - без него).