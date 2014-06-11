Билеты на поезда из Крыма не подорожали – «Укрзализныця»

Стоимость железнодорожных билетов на поезда, курсирующие между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины, останется прежней и будет рассчитываться по внутригосударственным тарифам, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«Стоимость билетов на поезда, курсирующие между материковой частью Украины и АР Крым, не изменилась. Как и прежде, в этом сообщении действует внутригосударственный тариф», - сказано в сообщении.

В то же время, «Укрзализныця» объяснила повышение стоимости билетов на поезда из Крыма на материковую Украину в 4-7 раз сбоем в автоматизированной системе продажи билетов «Экспресс-3» Российских железных дорог (РЖД), ссылаясь на сообщение представителей Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД.

«Недоразумения, связанные с продажей билетов 10-11 июня 2014 года по международному тарифу на поезда в сообщении между АР Крым и материковой частью Украины, который значительно превышает внутригосударственный, вызваны сбоем в автоматизированной системе продажи билетов «Экспресс-3» (ОАО «РЖД»)», - уточнили в пресс-службе.

По информации дочерней компании РЖД, пассажиры, которые приобрели билеты по повышенному тарифу, могут получить разницу стоимости проезда в кассах тех станций, где были приобретены билеты.

Кроме того, «Укрзализныця» намерена 12 июня открыть предварительную продажу билетов на поезда в Крым и обратно на даты с 16 по 30 июня.

Сегодня несколькими часами ранее ряд СМИ сообщили о подорожании билетов на материковую Украину из Крыма в 4-7 раза. В кассах поясняли, что повышение цен связано с переходом на международные тарифы РЖД.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении с 1 по 15 июня. До этого продажа оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Россией.

«Укрзализныця» инициирует повышение стоимости проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа – на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории «Интерсити+». С этой целью «Укрзализныця» разработала соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры Украины, который проходит процедуру согласования с другими министерствами и ведомствами, а затем будет подан на государственную регистрацию.