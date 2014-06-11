Правительство 4 июля проведет второй аукцион по продаже своих автомобилей

Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров Украины проведет второй аукцион по продаже 65 автомобилей правительства 4 июля 2014 года, сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина.

В сообщении сказано, что Кабмин проведет аукцион на Универсальной товарно-сырьевой бирже. Согласно договору между участниками и биржей, в случае победы на торгах участник будет обязан выплатить бирже 5% от конечной цены имущества.

По условиям аукциона, регистрационный взнос для участников торгов составит 17 грн, а гарантийный взнос по каждому лоту - 10% от начальной стоимости автомобиля без НДС. Шаг аукциона составляет 10% от начальной стоимости лота.

По данным сайта Кабмина, на продажу выставлены 15 автомобилей Mercedes-Benz бизнес- и премиум-сегмента с 1997 по 2003 год выпуска, 30 автомобилей марки Volkswagen 2004 года, среди которых 27 - модели Passat. Кроме того, на торгах будут выставлены 11 авто Skoda Octavia модельного ряда 2002, 2007 и 2008 годов, а также Toyota Camry, Mazda E 2200, по два автомобиля марок Opel Combo и Ford Econoline. Лотами с наибольшей начальной стоимостью оказались три советских лимузина ГАЗ-14 "Чайка" 1982, 1983 и 1987 годов выпуска.

Читайте такжеГенпрокуратура открыла дело против сына Януковича

Аукцион состоится 4 июля в 11:00 в помещении Киевской торгово-промышленной палаты, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Кабинет министров Украины реализовал на первом аукционе-продаже автомобилей 8 из 73 правительственных машин за 1,65 млн грн. Заявки на участие в торгах подали 26 человек.