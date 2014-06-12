Из Киева в Ивано-Франковск будет курсировать дополнительный поезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении Киев - Тернополь - Чертков - Залещики назначила дополнительный поезд № 457/458 по маршруту Киев - Ивано-Франковск вместо поезда № 117/118 Киев - Черновцы, который с 7 июня курсирует по другому маршруту – через территорию Молдовы, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, данный поезд состоит из 12 вагонов: 8 купейных и 4 плацкартных.

В частности, поезд № 457/458 будет отправляться из столицы в период с 13 июня по 5 июля через день по нечетным числам в 15:39 и прибывать в Ивано-Франковск в 08:54. В обратном направлении поезд будет отправляться с 14 июня по 6 июля через день по четным числам в 11:42 и прибывать в Киев в 04:36.

«Также «Укрзализныця» рассматривает возможность изменения маршрутов других поездов, которые будут обеспечивать железнодорожное сообщение на участке Киев - Тернополь - Чертков – Залещики», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» изменила маршрут поезда №118/117 сообщением Черновцы – Киев. Начиная с 7 июня 2014 года поезд курсирует через территорию Молдовы, благодаря чему время в пути сокращено более чем на полтора часа. Поезд курсирует без остановок по территории Молдовы, поэтому погранично-таможенные операции не проводятся.