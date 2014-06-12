Польская PKP Intercity закупила для кондукторов почти 2 тыс. планшетов

Один из крупнейших пассажирских железнодорожных перевозчиков в Польше компания PKP Intercity закупила для проверяющих билеты кондукторов 1,9 тыс. планшетов на сумму почти 400 тыс. евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что устройства облегчат их работу и сделают ее более эффективной.

"Мы хотим, чтобы устройства стали базовыми инструментами в работе кондукторов. С их помощью каждый сотрудник будет оперативно узнавать о том, что происходит на трассе и в компании. Благодаря специальной программе "Портфель кондуктора" мы избавимся от бумажной работы при подготовке необходимой документации", - отметил член правления компании Павел Хордынский.

Компания закупила планшеты марки Lenovo A3500, заплатив за каждый из них около 200 евро вместе с чехлом, ремнем на плечо и трехлетней гарантией.

Пресс-служба отметила, что на каждый планшет будет установлена специальная программа, которая позволит синхронизировать все необходимые для работы кондукторов данные в режиме онлайн.

"Предусмотрены также процедуры безопасности для сохранения рапортов кондукторов в ситуациях поломки или разрядки аккумулятора планшета", - добавили в компании.

Планшеты поставит компания Helica, которая предоставила самые лучшие условия среди шести компаний, принимавших участие в тендере.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР и специализируется на перевозках между крупнейшими городами Польши и между странами. С учетом протяженности трасс доля компании в перевозках пассажиров в Польше в прошлом году составила около 40%.