В августе с Киева в Одессу пустят скоростной поезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует запустить скоростной поезд сообщением Киев – Одесса в августе текущего года.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк на брифинге в ходе выставки изделий железнодорожного предназначения.

«Работаем над этим вопросом (назначение скоростного поезда, соединяющего столицу с Одессой - УНИАН), есть технические нюансы. Планируем приблизительно в течение двух месяцев запустить этот состав на Одессу. Поезд будет в пути приблизительно 4,5-5 часов. Поезд будет либо Нyundai, либо производства Крюковского вагонзавода», - сообщил Остапюк.

Он также добавил, что в настоящее время «Укрзализныця» рассматривает возможность назначения скоростного поезда по маршруту Киев – Львов – Перемышль (Польша).

«На сегодняшний день Hyundai курсирует по маршруту Киев – Харьков, Киев - Днепропетровск, Киев - Запорожье, Киев – Львов, Трускавец, и сейчас мы планируем запустить рейс Киев – Львов – Перемышль. Уже работаем в этом направлении", - отметил глава "Укрзализныци".

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Как сообщал УНИАН, Укрзализныця" рассматривала возможность назначения скоростного поезда составом "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода (г. Кременчуг, Полтавская обл.) на локомотивной тяге по маршруту Киев – Одесса.

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С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км в час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.