В Украине запускают скоростные поезда отечественного производства

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует во второй половине июня текущего года запустить два новых скоростных межрегиональных электропоезда двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода, заявил министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак на брифинге в ходе выставки изделий железнодорожного предназначения.

«Я бы хотел вас всех пригласить на следующей неделе на торжественный запуск и презентацию двух электропоездов Крюковского вагоностроительного завода. Наконец-то, после того, как они два года простаивали, и государство не смогло их купить, поручение правительства было выполнено. Мы заключили договор и на следующей неделе они поедут в первый рейс», - сообщил Бурбак.

При этом он добавил, что поезда уже прошли обкатку, сертифицированы и готовы к эксплуатации, в частности, первый рейс планируется запустить по маршруту Киев - Львов, маршрут следования второго поезда министр не уточнил.

Вместе с тем, присутствовавший на выставке генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк заявил, что вероятнее всего, закупка двух скоростных электропоездов будет реализована с привлечением лизинговой компании.

«Мы запланировали на сегодняшний день закупить два двухсистемных состава нашего отечественного производителя, и премьер-министр (премьер-министр Украины Арсений Яценюк – УНИАН) поставил нам основную задачу, что мы должны работать напрямую с нашим производителем для того, чтобы поднимать производство. Возможно, завтра-послезавтра будет ясно, по какой схеме мы закупим, скорее всего, это будет лизинг, пока финансисты работают над этим вопросом, возможно, будет рефинансирование», - сообщил Остапюк.

Вместе с тем, он добавил, что «Укрзализныця» в перспективе также планирует приобрести рельсовый автобус у Крюковского вагонзавода, который будет курсировать в западном направлении.

«Сегодня на обкатке в Крюковском вагоностроительном заводе был рельсовый трехвагонный автобус, который мы также хотим закупить и который будет курсировать в направлении Карпат», - подчеркнул глава «Укрзализныци».

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Как сообщал УНИАН, правительство поручило Министерству финансов Украины проработать вопрос выделения 1,2 млрд грн из государственного бюджета на обновление пассажирского подвижного состава, из них 400 млн грн планировалось направить на закупку двух межрегиональных электропоездов двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода.

Укрзализныця» планирует в течение 2014-2015 годов приобрести 11 850 грузовых вагонов путем размещения заказов на отечественных предприятиях за счет 12,5 млрд грн кредитов под государственные гарантии, которые готово предоставить правительство Украины.

Также «Укрзализныця» уже подготовила предложения в Кабинет министров относительно размещения на КВСЗ заказов на изготовление в текущем году 50 пассажирских вагонов на сумму около 725 млн грн и 15 дизель-поездов на сумму более 900 млн грн за счет иностранных заимствований под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению президента Украины.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ). Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3%, дизель-поездов - 93,1%.