«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы для вывоза людей из зоны АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки жителей восточного региона, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, увеличила количество рейсов дополнительного поезда № 565/566 сообщением Донецк – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд будет отправляться с 12 по 15 июня из Донецка в 20:23 и прибывать в столицу в 10:57. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Красноармейск, Межевая, Просяная, Днепропетровск, Знаменка, им. Т. Шевченко и Мироновка.

«Укрзализныця продолжает изучать спрос на перевозки с востока и, в случае необходимости, будет назначать дополнительные поезда на другие дни», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» предлагает жителям востока Украины, вынужденным выехать в другие регионы страны в связи с политической нестабильностью и эскалацией вооруженного конфликта на востоке, бесплатную услугу пользования комнатами матери и ребенка на железнодорожных вокзалах ряда станций.

Ранее "Укрзализныця" уже назначала дополнительные поезда в столицу из Луганска и Донецка.

5 июня в Одессу прибыл специально сформированный «Укрзализныцей» дополнительный поезд №525/526 Луганск – Одесса, который привез около 500 детей-сирот из Луганска; а также графиковый поезд №91/92 Луганск-Одесса с сотней детей-сирот и детей-инвалидов.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця», начиная со 2 июня 2014 года, увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц. Донецкая железная дорога 29 мая и 3 июня 2014 года перевезла в Симферополь 416 детей из Славянска и Краматорска.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.