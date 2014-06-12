Донецкая железная дорога открыла продажу билетов на поезда в Крым

Донецкая железная дорога (ДЖД) 12 июня открыла предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие из Луганска и Донецка в направлении аннексированного Крымского полуострова на период с 16 по 30 июня 2014 года, в то время как продажа билетов на поезда в московском направлении остается закрытой, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С сегодняшнего дня, 12 июня 2014 года, после корректировки графика движения открыта предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в крымском направлении из Луганска и Донецка. Предварительная продажа билетов открыта до 30 июня включительно», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, время отправления и прибытия поездов, отправляемых в рейс в указанном направлении с 16 июня, учтено в билетах.

«Об открытии предварительной продажи билетов на поезда, которые отправляются из Донецка и Луганска в московском направлении после 15 июня, будет сообщено дополнительно», - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее ДЖД в связи с корректировкой графика движения на участке пути Красноармейск – Чаплино – Синельниково – Павлоград – Лозовая временно закрыла предварительную продажу билетов на 22 пассажирских поезда в дальнем сообщении, курсирующие с 16 июня. 10 июня Донецкая магистраль открыла предпродажу билетов на 18 поездов по всем направлениям, за исключением крымского и московского.

«Укрзализныця» 12 июня открыла предварительную продажу билетов на поезда в Крым и обратно на даты с 16 по 30 июня.

В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.