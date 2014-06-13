Бурбак хочет увеличить долю отечественных комплектующих при производстве поездов

Об этом министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак сообщил на брифинге в ходе выставки изделий железнодорожного предназначения.

«Локальность запчастей отечественного производства необходимо увеличить и довести до 90% и при ремонте, и при производстве новых вагонов», - сообщил министр.

Вместе с тем, присутствовавший на выставке генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк сообщил, что «Укрзализныця» запланировала на 2014 год масштабную модернизацию подвижного состава.

«Мы на сегодняшний день не увеличиваем производство, а в первую очередь, проводим глубокую модернизацию на наших предприятиях, премьер-министр (премьер-министр Украины Арсений Яценюк - УНИАН) нам пообещал предоставить госгарантии на 12,5 млрд грн, в первую очередь, это будет модернизация дизель поездов Д1 и ДР1, маневровых локомотивов… Эта выставка дает понимание, насколько мы можем удовлетворить потребность в ремонте своими запчастями, чтобы не тратить средства на импорт и развивать свои предприятия», - сообщил Остапюк.

По его словам, в целом на сегодняшний день отечественные предприятия могут заменить импорт в структуре закупок железнодорожной продукции на 80%, не включая предприятий, входящих в структуру «Укрзализныци».

Также он сообщил, что отказавшись от ж/д продукции коммерческих структур, «Укрзализныця» будет способствовать развитию собственного производства и созданию новых рабочих мест в отрасли.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в ходе выставки представители отечественных предприятий и работники разных хозяйств шести железных дорог Украины представили более 100 стендов с образцами продукции для нужд железнодорожной отрасли.

Выставка была организована с целью развития отраслевой кооперации структурных подразделений хозяйств железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта.

«Такая выставка проводится впервые. И это яркий пример отраслевой кооперации, когда производители из всех железных дорог обмениваются опытом, информацией… Я думаю, что эта выставка будет проходить ежегодно при содействии «Укрзализныци», как главного заказчика продукции, и мы будем выполнять поручение правительства относительно увеличения количества рабочих мест и отчислений в бюджет», - сообщил министр инфраструктуры.

«Экспозиция продемонстрировала потенциал стальных магистралей по производству продукции. В перспективе планируется разработать дальнейшую стратегию, в том числе и по кооперации между депо, поскольку сейчас подавляющее их большинство работает только над удовлетворением собственных потребностей, а могли бы поставлять продукцию в пределах отрасли без привлечения сторонних предприятий и сами отвечать за ее качество», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця" планирует во второй половине июня текущего года запустить два новых скоростных межрегиональных электропоезда двойного питания производства Крюковского вагоностроительного завода.

Укрзализныця» планирует в течение 2014-2015 годов приобрести 11 850 грузовых вагонов путем размещения заказов на отечественных предприятиях за счет 12,5 млрд грн кредитов под государственные гарантии, которые готово предоставить правительство Украины.

Также «Укрзализныця» уже подготовила предложения в Кабинет министров относительно размещения на КВСЗ заказов на изготовление в текущем году 50 пассажирских вагонов на сумму около 725 млн грн и 15 дизель-поездов на сумму более 900 млн грн за счет иностранных заимствований под государственные гарантии.