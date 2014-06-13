«Укрзализныця» продлевает предпродажу билетов в Крым до 15 июля

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продлевает предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении и обратно до 15 июля 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, стоимость железнодорожных билетов на поезда, курсирующие между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины, останется прежней и будет рассчитываться по внутригосударственным тарифам.

«На сегодняшний день билеты на все поезда в АР Крым и обратно можно приобрести до 12 июля включительно, то есть за 30 суток до даты отправления поезда. На следующие дни продажа билетов будет открываться постепенно», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в Крым и обратно на даты с 16 по 30 июня 2014 года.

Ранее «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении с 1 по 15 июня. До этого продажа оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Российскими железными дорогами.

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