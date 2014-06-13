На Донбассе возобновили продажу билетов на поезда в Москву

«С сегодняшнего дня, 13 июня 2014 года, открыта предварительная продажа проездных документов в московском направлении. Приобрести билеты можно за 30 суток до отправления поезда», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в московском направлении из Донецкой области курсирует два поезда - №9/10 сообщением Донецк - Москва и №77/78 по маршруту Мариуполь - Москва.

Как сообщал УНИАН, ранее ДЖД в связи с корректировкой графика движения на участке пути Красноармейск – Чаплино – Синельниково – Павлоград – Лозовая временно закрыла предварительную продажу билетов на 22 пассажирских поезда в дальнем сообщении, курсирующие с 16 июня. 10 июня Донецкая магистраль открыла предпродажу билетов на 18 поездов по всем направлениям, за исключением крымского и московского.

12 июня ДЖД возобновила предпродажу билетов на поезда в сообщении с Крымом на период с 16 по 30 июня 2014 года, в то время как продажа билетов на поезда в московском направлении оставалась закрытой.

13 июня Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продлила предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении и обратно до 15 июля 2014 года.

В настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.

