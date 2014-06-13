Польская PKP PLK хочет увеличить инвестиции до 2,4 млрд евро в год

Польская государственная компания PKP PLK, занимающаяся содержанием железнодорожной инфраструктуры в Польше, в ближайшие годы планирует удвоить инвестиции в ее развитие до около 2,4 млрд евро ежегодно.

Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

"Железнодорожники хотят инвестировать в развитие и модернизацию железнодорожной сети 9-10 млрд злотых в год (1 евро = 4,1 злотых)", - отмечает газета.

По данным издания, в прошлом году PKP PLK профинансировала проекты стоимостью 1,3 млрд евро (по текущему курсу), а в текущем и будущем планирует потратить 1,7 и 1,950 млрд евро соответственно.

Ранее государственный холдинг PKP, в который входит PKP PLK, информировал о планах вложить в развитие железнодорожного транспорта в Польше в 2013-2015 годах почти 7 млрд евро, 80% из которых планировалось выделить на модернизацию железнодорожных путей.

Cправка УНИАН. PKP PLK ответственна за содержание и реконструкцию железнодорожных путей, а также разрабатывает расписание поездов и регулирует их проезд.

Компания является самой убыточной из всей группы из-за значительных долгов перед ней рядом железнодорожных компаний, эксплуатирующих железнодорожную сеть.