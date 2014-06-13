Кабмин назначил начальника Южной железной дороги

Им стал Николай Уманец

Кабинет министров Украины назначил Николая Уманца начальником государственного предприятия "Южная железная дорога". Соответствующее распоряжение № 549-р от 11 июня опубликовано на правительственном портале. "Назначить Уманца Николая Григорьевича начальником государственного предприятия "Южная железная дорога", - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров Украины освободил от должности начальника Южной железной дороги Александра Филатова. 4 июня 2014 года «Укрзализныця» назначила исполняющим обязанности начальника Южной железной дороги Николая Уманца, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника ЮЖД.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter