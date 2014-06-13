Кабмин назначил начальника Южной железной дороги
12:13, 13 июня 2014Транспорт/Связь
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Им стал Николай Уманец
Кабмин назначил начальника Южной железной дороги / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Николая Уманца начальником государственного предприятия "Южная железная дорога".
Соответствующее распоряжение № 549-р от 11 июня опубликовано на правительственном портале.
"Назначить Уманца Николая Григорьевича начальником государственного предприятия "Южная железная дорога", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров Украины освободил от должности начальника Южной железной дороги Александра Филатова.
4 июня 2014 года «Укрзализныця» назначила исполняющим обязанности начальника Южной железной дороги Николая Уманца, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника ЮЖД.
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