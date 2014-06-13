Ко Дню Конституции назначили дополнительный поезд Киев – Ужгород

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Конституции Украины назначила дополнительный поезд № 207К/207Л сообщением Киев – Ужгород, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд № 207К/207Л сообщением Киев – Ужгород будет отправляться из столицы 27 и 29 июня в 17:30 и прибывать в Ужгород в 9:31. В обратном направлении поезд будет отправляться 28 и 30 июня в 13:21 и прибывать в столицу на следующий день в 6:17.

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В частности, дополнительный поезд будет курсировать с остановками на станциях Казатин-1, Винница, Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Золочев, Львов, Стрый, Сколе, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево и Батево.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов и др.) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в составах круглогодичных поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця" для обеспечения перевозки жителей восточного региона, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, увеличила количество рейсов дополнительного поезда № 565/566 сообщением Донецк – Киев, который будет курсировать с 12 по 15 июня 2014 года.