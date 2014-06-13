Седьмой Hyundai возвращается после модернизации

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, завершило модернизацию скоростного поезда категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem - седьмого из десяти имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Читайте такжеДополнительный Hyundai по маршруту Киев-Харьков пустят с 13 июня

«14 июня 2014 года после завершения модернизации вводится в эксплуатацию седьмой поезд производства компании Hyundai Rotem. Модернизация остальных электропоездов южнокорейского производства активно продолжается. Подвижной состав будет возвращаться на маршруты постепенно», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе не уточнили, на каком маршруте компания планирует задействовать данный поезд.

Такая модернизация проводится с участием корейских специалистов, представителей Украинской железнодорожной скоростной компании, «Укрзализныци» и Государственного научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Украины по согласованию с научными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, 12 июня генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк сообщил, что «Укрзализныця" планирует запустить скоростной поезд сообщением Киев – Одесса в августе текущего года составом Нyundai или составом производства Крюковского вагоностроительного завода.

Ранее УЖСК в связи с увеличением пассажиропотока назначила дополнительный модернизированный скоростной поезд категории Нyundai №724/723 по маршруту Киев-Харьков-Киев, который будет курсировать с 13 июня 2014 года по пятницам и воскресеньям.

«Укрзализныця» 29 апреля после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев-Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов; 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница-Киев-Львов, 15 мая – поезд Киев-Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев-Харьков, 1 июня – поезд Киев-Запорожье-Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда №741/742 Киев-Львов до Трускавца.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), оперирующее 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.