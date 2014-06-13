Поезд Hyundai Киев – Трускавец сокращает время в пути почти на 15 минут

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, оптимизировало график движения скоростного поезда № 741/742 категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по маршруту Киев – Трускавец, благодаря чему с 15 июня 2014 года время в пути сократится почти на 15 минут, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

«Расстояние между станциями Киев-Пассажирский и Трускавец (683 км) поезд будет преодолевать за 6 часов и 58 минут (до оптимизации графика было 7 часов и 12 минут)... Расстояние между станциями Трускавец и Киев-Пассажирский поезд будет преодолевать за 6 часов и 44 минуты (до оптимизации графика – 6 часов и 55 минут)», – сообщили в пресс-службе.

Скоростной поезд № 741/742 сообщением Киев – Львов – Трускавец будет отправляться со станций Дарница и Киев-Пассажирский без изменений – в 6:25 и в 6:48 соответственно. Далее поезд будет курсировать, делая остановку на станции Львов с 11:59 до 12:14 вместо периода, предусмотренного прежним графиком с 11:59 до 12:19. Также произошли изменения в графике по станции Дрогобыч: поезд будет делать остановку на данной станции с 13:25 до 13:31 вместо периода с 13:34 до 13:44. Таким образом, в Трускавец поезд будет прибывать на 14 минут раньше – в 13:46 вместо 14:00.

В обратном направлении данный поезд будет отправляться из Трускавца в 16:11 вместо 15:40, делать остановку на станции Дрогобыч с 16:26 до 16:32 вместо периода, предусмотренного прежним графиком с 15:56 до 16:06, а во Львове поезд будет стоять с 17:43 до 17:58 вместо с 17:29 до 17:58. Время прибытия поезда на станцию Киев-Пассажирский и на станцию Дарница останется прежним - 22:55 и 23:19 соответственно.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в период с 1 по 6 июня 2014 года реализовала 1700 билетов на скоростной поезд категории "Интерсити+" по новому маршруту Киев – Львов – Трускавец.

29 апреля «Укрзализныця» после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев-Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" – первый из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей; 6 мая – вернула еще один поезд на маршрут Дарница-Киев-Львов, 15 мая – поезд Киев-Днепропетровск, 24 мая – второй состав поезда по маршруту Киев-Харьков, 1 июня – поезд Киев-Запорожье-Киев. Кроме того, начиная с 1 июня, «Укрзализныця» продлила маршрут скоростного поезда №741/742 Киев–Львов до Трускавца.

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), оперирующее 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.