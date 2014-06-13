На отдых в санатории отправят около 5 тыс. детей железнодорожников

Южная железная дорога (ЮЖД) планирует в текущем году отправить на отдых в ведомственные детские оздоровительные учреждения около 5 тыс. детей из семей железнодорожников, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в летнем сезоне-2014 ЮЖД намерена оздоровить 4801 ребенка в пяти учреждениях. В частности, по три смены организовано в детских оздоровительных лагерях «Смена» (Харьковская обл.), «Орленок» (Сумская обл.), «Молодая гвардия» (Полтавская обл.), «Лесная сказка» (Харьковская обл.) и четыре смены в лечебно-оздоровительном центре «Солнечный» (Харьков).

«Традиционно Южная железная дорога выделяет средства для детей, родители которых не имеют возможности приобрести оздоровительные путевки. В этом году путевки получили 370 детей из семей социально незащищенных категорий», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в 23 ведомственных лагерях и санаториях, расположенных в разных регионах Украины.

В оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта в Украине составляло около 340 тыс. человек.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.