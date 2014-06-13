Крупнейший в Польше ж/д перевозчик планирует уволить до 9% сотрудников

Крупнейший в Польше перевозчик железнодорожным транспортом - компания Przewozy Regionalne планирует в рамках реструктуризации уволить 5-9% своих сотрудников, в первую очередь административных работников.

Об этом сообщает РАР cо ссылкой на заявление главы правления компании Томаша Пасиковского.

"Массовых увольнений не будет, а весь процесс будет проходить в консультациях с общественными партнерами", - заявил он.

На компанию сейчас работают около 9,5 тыс человек, что означает, что работу максимум могут потерять 850 сотрудников.

Пасиковский отметил, что ситуация в компании остается очень сложной из-за большого накопленного долга, который, по последним обнародованным данным, может составлять около 400 млн долл.

Глава компании напомнил, что план ее реструктуризации готовит EY (ранее Ernst&Young), отметив, что PR раcсчитывает уже в этом году сократить свой убыток до около 9 млн долл. с 18 млн долл. годом ранее (по текущему курсу 1 долл. = 3 злотых), а в следующем "выйти в ноль".

Он добавил, что в рамках реструктуризации компания также планирует продать часть принадлежащей ей недвижимости, стоимость которой он оценил в 28 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Przewozy Regionalne является крупнейшим в Польше железнодорожным перевозчиком с учетом количества перевезенных пассажиров с около 30% долей рынка по итогам 2013 года.

Компания, которой владеют 16 органов местного самоуправления на уровне воеводств (аналог областей в Украине), в прошлом году увеличила свой убыток к 2012 году на 14%.