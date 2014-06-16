Строители уже проложили 290 м путей нового Бескидского тоннеля

Работники службы строительно-монтажных работ по состоянию на 16 июня 2014 года выполнили работы по проходке нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах на длине 290 метров, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на главное управление путевого хозяйства ведомства.

«Работы по строительству Бескидского тоннеля ведутся круглосуточно. По состоянию на 16 июня выполнены работы по проходке тоннеля на длине 290 м. Сейчас из-за качества породы, скорость проходки достигает 3 метров в сутки», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1,82 км с учетом порталов и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

"В настоящее время подразделениями Львовской железной дороги проводятся работы по реконструкции путевого хозяйства станции Бескид: увеличение радиусов кривых, реконструкция около 8 км верхнего строения пути, реконструкция контактной сети и устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи. Указанные меры позволят обеспечить увеличение скорости движения поездов на станции Бескид и тоннелем с 40 км/ч до 70 км/ч», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз. Реализация проекта запланирована на первый квартал 2017 года.

Львовская железная дорога намерена в 2014 году направить 382 млн грн собственных и кредитных средств на строительство Бескидского тоннеля, из них 113,7 млн грн собственных средств и 268 млн грн кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

Всего в 2014 году планируется проложить около 0,7 км путей Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.