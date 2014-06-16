«Укрзализныця» приостановила договора по закупке запчастей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью оптимизации расходной части своего бюджета приостановила действие договоров с поставщиками продукции для нужд железнодорожной отрасли, в частности, по закупке запасных частей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк поручил начальникам Одесской и Донецкой железных дорог приостановить действие договоров по закупке запасных частей, а также рассмотреть вопрос о прекращении договорных отношений с поставщиками данной продукции.

«Новое руководство «Укрзализныци» в целом внимательно следит за соблюдением тендерных процедур и в каждом конкретном случае потенциального отклонения рыночных цен реагирует мгновенно. После длительной паузы "Укрзализныця" возобновила договорную работу и теперь механизм контроля за тендерами оптимизируется», - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что в целом, с целью оптимизации расходов «Укрзализныця» приняла решение об активном сотрудничестве с производителями, поставщиками продукции в части уменьшения уровня закупочных цен на материально-технические ресурсы, работы и услуги, в том числе по заключенным договорам.

«Сейчас железные дороги Украины и предприятия железнодорожного транспорта проводят соответствующую работу», - добавили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця" сообщила о намерении изменить систему поставок запчастей, материалов и оборудования для железнодорожного транспорта с целью решения проблемы несвоевременного обеспечения хозяйств и структурных подразделений железных дорог расходными материалами.

«Укрзализныця» планирует более широко развивать отраслевую кооперацию структурных подразделений хозяйств железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта по отбору высококачественных изделий и запасных частей. Именно с этой целью, по инициативе ведомства, 12 июня 2014 года впервые в Украине состоялась экспозиция изделий железнодорожного предназначения.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.