На 16 июня назначен дополнительный поезд Луганск - Киев

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с увеличением пассажиропотока в столицу Украины из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, назначила на 16 июня 2014 года дополнительный поезд №564/563 сообщением Луганск – Ясиноватая - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №564/563 отправится 16 июня из Луганска в 21:00 и прибудет в столицу 17 июня в 14:26 с остановкой на станции Ясиноватая с 00:10 до 00:35. В этот же день поезд отправится из Киева в 18:38 и прибудет в Луганск 18 июня в 12:00.

Поезд состоит из 15 вагонов: 8 плацкартных, 5 купейных и 2 СВ.

«Поезд следует через станции Родаково, Коммунарск, Дебальцево, Горловка, Макеевка, Красноармейск», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей, неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении. В частности, на 6 июня были назначены дополнительные поезда №564 Луганск - Киев и №565 Донецк - Киев, на период с 11 по 15 июня дополнительный поезд № 565/566 сообщением Донецк – Киев.

Кроме того, начиная со 2 июня «Укрзализныця» увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехали 15 тыс. граждан.