Из Харькова в Бердянск назначили дополнительный поезд

Южная железная дорога (ЮЖД) с целью удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к местам летнего отдыха в период с 16 по 30 июня назначила дополнительный ежедневный поезд по маршруту Харьков – Бердянск, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Для удовлетворения потребностей населения в перевозках железнодорожным транспортом к местам отдыха назначен поезд № 569/572 Харьков - Бердянск. Поезд будет курсировать ежедневно с 16 по 30 июня 2014 года», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поезд будет отправляться из Харькова в 21:14 и прибывать в Бердянск в 6:40.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Бердянска с 17 июня в 20:40 и возвращаться в Харьков в 06:30, говорится в сообщении.

Пресс-служба дороги сообщила, что о дальнейшем курсировании поезда Харьков – Бердянск ЮЖД сообщит дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") открыла предварительную продажу билетов на 204 поезда, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, а также на поезда в Крым с 1 по 15 июня 2014 года.

В новом графике движения поездов на 2014-2015 годы, который вступил в силу с 1 июня 2014 года, разработан график для назначения 259 пар поездов, из них 169 пар круглогодичных поездов, 32 пары летних поездов. Кроме того, в "Укрзализныце" отметили, что при увеличении пассажиропотока в летний сезон есть возможность для назначения еще 58 пар поездов по указанию.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет свыше 3000 км, развернутая длина главных путей – свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное соединение региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.