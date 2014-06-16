Приднепровская ж/д отправит на отдых 1,3 тыс. детей железнодорожников

Согласно сообщению, детский оздоровительный сезон в этом году пройдет в три смены. В частности, 16 июня ПЖД отправила из Днепропетровска на отдых первых 250 детей железнодорожников в ведомственное оздоровительное учреждение «Сокол» (Геническ, Арабатская стрелка), 17 июня отправит еще 200 детей из Запорожья и Кривого Рога. Официальный старт смены продолжительностью в 21 день запланирован на 17 июня.

Накануне первого заезда в детском оздоровительном заведении был выполнен комплекс работ по благоустройству территории, спортплощадок и пляжной зоны, а также были отремонтированы спальные корпуса и санитарно-бытовые помещения.

«Обеспечивать детям комфортный отдых будут 100 человек обслуживающего персонала, из которых примерно половина - это педагоги. Безопасность детей будут гарантировать подразделения военизированной охраны Приднепровской железной дороги и МВД», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в 23 ведомственных лагерях и санаториях, расположенных в разных регионах Украины.

В оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.