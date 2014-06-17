В Европе выросли продажи легковых автомобилей

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

Согласно сообщению, продажи легковых автомобилей в мае увеличились по сравнению с маем прошлого года на 4,5% - до 1,093 млн автомобилей.

Все основные рынки европейских стран показали рост в январе-мае текущего года. Германия увеличила продажи новых легковых автомобилей на 3,4%, Италия - на 3,2%, Великобритания - на 11,6%, Испания - на 16,3%, а Франция - на 3%.

В мае текущего года рынок Италии стал единственным из основных авторынков, где объемы продаж новых легковых автомобилей снизились - на 3,8%. В Германии продажи новых легковых авто выросли на 5,2% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Великобритании - на 7,7%, в Испании - на 16,9%, во Франции - на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в странах Европы в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 13,5 млн авто.

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Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

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Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.

Суммарные продажи легковых и коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили порядка 13,7 млн авто.