Всемирный банк готов помочь «Укрзализныце» реформировать отрасль

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан выразил готовность предоставить финансовую поддержку Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце») по программе реформирования железнодорожной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, об этом шла речь в ходе встречи первого заместителя министра инфраструктуры Александра Малина и первого заместителя главы «Укрзализныци» Максима Бланка с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного Банка.

«Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан отметил готовность к сотрудничеству такого формата», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, Министерство инфраструктуры Украины начинает консультации с Всемирным банком в рамках поддержки реформирования железнодорожной отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на Бланка, в рамках потенциального сотрудничества с международными финансовыми организациями «Укрзализныце» интересен опыт Всемирного банка по трем направлениям: переквалификация специалистов отрасли, диверсификация социальной сферы, бюджетные отношения между железной дорогой и местными властями как заказчиком социальных перевозок.

«Эти аспекты развития «Укрзализныци» гораздо шире, чем узкокорпоративная реформа. Речь идет о части большой реформы страны. Поэтому мы стремимся к сотрудничеству с Всемирным банком в качестве основного партнера Украины, наравне с МВФ, по внедрению реформ», - цитирует пресс-служба первого заместителя главы «Укрзализныци».

По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, для полноценного сотрудничества ведомства с банком «Укрзализныця» должна иметь абсолютную поддержку украинского правительства и всех заинтересованных сторон, а также разработать детальный поэтапный план действий в этом направлении.

«Уже в ближайшее время эксперты банка и специалисты «Укрзализныци» проведут следующую встречу с этой целью», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в ходе встречи Бланк задекларировал готовность "Укрзализныци" к активизации сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР в части электрификации железнодорожных направлений Волноваха – Запорожье и Долинская – Колосовка, а также закупки подвижного состава.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента вступления Украины во Всемирный банк в 1992 году обязательства банка в нашей стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.

Ранее министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак заявил, что считает необходимым реформирование железнодорожной отрасли путем разделения грузовых и пассажирских перевозок.