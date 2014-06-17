С 1 июля запустят скоростной поезд из Киева в Одессу

16:23, 17 июня 2014
Транспорт/Связь
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Билеты на поезд уже поступили в продажу.

«Укрзализныця» запустит скоростной поезд Киев–Одесса / УЗ

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена с 1 июля 2014 года запустить ежедневный скоростной поезд №761/762 сообщением Киев – Одесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус. 

«Поезд №761/762 поезд планируется к назначению с 1 июля в сообщении Киев – Одесса «Интерсити+», - сообщил Бреус.

В то же время он не уточнил, какой именно состав будет задействован на данном маршруте.

«На Одессу отрабатывается направление, но пока не Нyundai, а вообще «Интерсити+». Какой поезд будет курсировать в окончательном варианте, то ли это новые приобретенные крюковские поезда (электропоезд производства Крюковского вагоностроительного заводаУНИАН), то ли это Нyundai сегодняшние, это уже будет решать скоростная компания (госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания», являющееся оператором скоростных поездов – УНИАН) исключительно по технологическому процессу», - пояснил Бреус.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», билеты на данный поезд уже поступили в продажу.

Как сообщал УНИАН, 12 июня генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк сообщил, что запуск скоростного поезда Киев – Одесса запланирован на август текущего года, уточнив, что ориентировочное время в пути составит 4,5-5 часов.

Ранее «Укрзализныця» рассматривала возможность назначения скоростного поезда составом "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода на локомотивной тяге по маршруту Киев – Одесса.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов «Интерсити+» была расширена.

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Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

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