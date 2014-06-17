С 1 июля запустят скоростной поезд из Киева в Одессу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена с 1 июля 2014 года запустить ежедневный скоростной поезд №761/762 сообщением Киев – Одесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«Поезд №761/762 поезд планируется к назначению с 1 июля в сообщении Киев – Одесса «Интерсити+», - сообщил Бреус.

В то же время он не уточнил, какой именно состав будет задействован на данном маршруте.

«На Одессу отрабатывается направление, но пока не Нyundai, а вообще «Интерсити+». Какой поезд будет курсировать в окончательном варианте, то ли это новые приобретенные крюковские поезда (электропоезд производства Крюковского вагоностроительного завода – УНИАН), то ли это Нyundai сегодняшние, это уже будет решать скоростная компания (госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания», являющееся оператором скоростных поездов – УНИАН) исключительно по технологическому процессу», - пояснил Бреус.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», билеты на данный поезд уже поступили в продажу.

Как сообщал УНИАН, 12 июня генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк сообщил, что запуск скоростного поезда Киев – Одесса запланирован на август текущего года, уточнив, что ориентировочное время в пути составит 4,5-5 часов.

Ранее «Укрзализныця» рассматривала возможность назначения скоростного поезда составом "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода на локомотивной тяге по маршруту Киев – Одесса.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов «Интерсити+» была расширена.

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Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которая оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.