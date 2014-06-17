Пассажироперевозки в Крым сократились почти в три раза

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период с 1 по 16 июня 2014 года сократила пассажироперевозки с материковой части Украины в аннексированный Крым по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,8 раза – до 51,2 тыс. пассажиров со 142 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

По словам Бреуса, в связи с переориентацией пассажиропотока с крымского полуострова на другие летние курорты Украины "Укрзализныця" назначила поезда в направлении Геническа, Бердянска, Херсона, Николаева и Одессы.

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Он также сообщил, что в целом в графике движения поездов на 2014-2015 годы, который начал действовать с 1 июня, «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 51 пары поездов в направлении Крыма. На сегодняшний день в этом направлении установлено курсирование 28 пар поездов, в частности из Украины в Крым – 17 пар, из Крыма в Москву – четыре пары, из Белоруссии в Крым – семь пар.

Бреус напомнил, что «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда в Крым до 15 июля 2014 года.

«На сегодняшний день мы ведем работу с РЖД (Российские железные дороги - УНИАН) по организации открытия продаж билетов на поезда в сообщении с Крымом, поскольку еще не все организационные вопросы и взаиморасчеты решены. Это касается как продажи проездных документов, так и обслуживания локомотивов локомотивными бригадами в крымском сообщении с территории Приднепровской железной дороги», - пояснил он.

Также начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» напомнил, что стоимость железнодорожных билетов на поезда, курсирующие между Крымом и материковой Украиной, останется прежней и будет рассчитываться по внутригосударственным тарифам.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7% – до 493,7 тыс. пассажиров с 832,2 тыс. человек.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.