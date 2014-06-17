«Укрзализныця» назначит дополнительный поезд Луганск – Ясиноватая – Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в целях обеспечения вывоза пассажиров из Луганской и Донецкой областей, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, намерена в ближайшее время назначить двухгруппный поезд сообщением Луганск – Ясиноватая – Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

По словам Бреуса, «Укрзализныця» в случае необходимости, продолжает назначать дополнительные поезда из восточных регионов. Так, в связи с увеличением пассажиропотока на 17 и 18 июня ведомство назначило дополнительные поезда из Луганска, а в ближайшие дни планируется назначить двугруппный поезд Луганск - Ясиноватая - Киев. «Таким образом, одним двухгруппным поездом мы обеспечим вывоз пассажиров из Луганска и Донецка, ведь полноценный поезд из 18 вагонов не востребован ни в Луганске, ни в Донецке», - добавил он.

Также, по словам Бреуса, специалисты «Укрзализныци» ежесуточно отслеживают информацию по пассажиропотоку из восточного региона Украины и в случае необходимости "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда.

«В течение двух недель (с 1 по 14 июня 2014 года - УНИАН) для вывоза пассажиров из проблемных регионов Украины был назначен дополнительный поезд на 11 рейсов № 565/566 Донецк - Киев и на 7 рейсов поезд № 564/563 Луганск - Киев», - сообщил Бреус.

Кроме того, по словам начальника главного пассажирского управления ведомства, «Укрзализныця» специально организовала для перевозки детей из Луганска поезд № 525/526 Луганск - Одесса и назначила на 6 рейсов поезд № 701/702 Сватово - Харьков.

«В дни, когда курсировали дополнительные поезда, ежесуточно в свободной продаже оставалось от 70 до 150 мест с востока Украины. Таким образом, благодаря дополнительным поездам мы полностью обеспечили вывоз жителей восточных регионов, которые намеревались покинуть опасную территорию, а сейчас мы продолжаем работу по назначению поездов», - подчеркнул Бреус.

Также, по его словам, обслуживание и экипировка пассажирских поездов, в том числе, курсирующих из Донецка и Луганска, проводится согласно установленным нормам.

«Все подразделения Донецкой железной дороги, как и раньше, подчиняются «Укрзализныце» и выполняют поставленные перед ними задачи и обеспечивают безопасность движения», - отметил он.

Кроме того, Бреус также подчеркнул, что на сегодняшний день на востоке Украины курсируют 15 пар поездов по измененному маршруту.

«Единственное направление, по которому сейчас курсируют поезда, - это через Ясиноватую, Донецк, Красноармейск, с выходом на Чаплино, Павлоград, Синельниково», - уточнил он.

В пресс-службе «Укрзализныци» добавили, что в направлении востока Украины курсируют 5 пар поездов с Юго-Западной железной дороги, 2 пары поездов с Одесской железной дороги, 1 пара поездов со Львовской железной дороги, 3 пары поездов с Южной железной дороги и 4 пары поездов с Приднепровской железной дороги (в том числе 2 пары поездов сообщением с Крымом).

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога 29 мая и 3 июня 2014 года перевезла в Симферополь 416 детей из Славянска и Краматорска.

В связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги 17 пар пассажирских поездов курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая - Павлоград - Красноармейск.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.