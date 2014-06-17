Продажи ж/д билетов через интернет выросли на 22%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 1 января по 17 июня 2014 года реализовала через интернет с помощью системы бронирования и продажи билетов более 1,9 млн проездных документов, что на 22% больше аналогичного периода 2013 года.

Об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«Что касается интернет-продаж проездных документов, то они в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 22%», - сообщил Бреус.

В частности, пассажиры приобрели более 1 млн электронных билетов, которые дают право на проезд без обращения в железнодорожные кассы и которые можно оформить исключительно через официальный сайт ведомства - booking.uz.gov.ua.

В то же время Бреус напомнил, что на сегодняшний день электронный билет действует на 82 поезда внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Также начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» сообщил, что Министерство образования и науки готовит проект постановления Кабинета министров о переносе срока оформления льготных проездных документов для студентов на 1 октября 2014 года при подтверждении данных, содержащихся в единой электронной базе по вопросам образования.

Как ранее анонсировала «Укрзализныця», с 1 июля 2014 года купить железнодорожный билет со скидкой через официальную систему ведомства сможет каждый студент, зарегистрированный в электронной базе данных Министерства образования и науки. На сегодняшний день единая электронная база студентов министерства еще находится в стадии разработки.

Однако, как подчеркнул Бреус, в случае если доработка единой электронной базы студентов МОН будет завершена к 1 июля, то «Укрзализныця» готова использовать ее для продажи билетов со студенческой льготой через свой официальный сайт.

В настоящее время студенты могут купить билеты на проезд в пассажирском поезде со скидкой во всех железнодорожных кассах, при этом в случае бронирования билета через онлайн-систему booking.uz.gov.ua студент имеет возможность получить свою скидку при выкупе билета в железнодорожной кассе.

Как сообщал УНИАН, системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На сегодняшний день электронный билет действует на 82 поезда внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.